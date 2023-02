Vasárnap a Manchester United megnyerte első trófeáját Erik ten Hag irányítása alatt, a vörösök a Newcastle-t győzték le a Ligakupa döntőjében.



A meccset követően a menedzser elismerte, volt rizikó abban, amikor igent mondott a United ajánlatára.

„Talán kockázatos volt, de makacs ember vagyok. Imádom a Manchester Unitedet, különleges érzés, amikor látom a mezünket, az Old Traffordot és Sir Alex örökségét!”



„Ez a klub a saját történelmét írja, és amikor úgy láttam, van lehetőség arra, hogy részese legyek, úgy gondoltam, ezt akarom!”

