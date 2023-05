Hétvégén a Manchester United bebiztosította, hogy jövőre a legrangosabb kupasorozatban indulhasson, a siker kapcsán pedig Erik ten Hagot, a csapat vezetőedzőjét is megkérdezték.



A holland mester első szezonjában rögtön harmadik helyre navigálta a vörös ördögöket, a felemás szezonkezdet után pedig ez különösen figyelemreméltó eredmény.

„Jó irányba haladunk, de még nem vagyunk ott, ahol lennünk kéne. Hosszú út áll előttünk. Van potenciál a csapatban és egyénileg a játékosokban is.”



„A szezon során megmutattuk, hogy tudunk előre lépni, ezért dicséret illeti a játékosokat és edzőket is. Keményen dolgoztunk, de további erőfeszítéseket kell tennünk.”



„A klub tisztában van azzal, hogy be kell fektetni ahhoz, hogy a legjobb négybe kerüljünk és címekért harcolhassunk. Ha ezt nem tesszük meg, esélyünk sincs, hisz más csapatok is megteszik ugyanezt.”

Ten Hag: “We’ve seen it in the winter. All the clubs made huge investments and we didn't”. #MUFC



“The club knows if you want to play top-four and compete for trophies in PL, then you have to invest. Otherwise you don’t have a chance because other clubs will do”. pic.twitter.com/gkVfssS0bE