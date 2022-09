Erik ten Hag csapata a Brighton és a Brentford elleni vereségeket követően remekül visszakapaszkodott a Premier League-ben, ahol utóbbi négy meccsüket megnyerték.

A válogatott szünet miatt Ten Hag és csapata ismét nekiállnak a potenciális téli erősítésekkel kapcsolatos egyeztetéseknek.

„Mindig hasznos, ha ezeket a szüneteket jól kihasználjuk. – mondta a MUTV-nek. – Sok találkozónk van, fejlesztenünk kell a keretet, ez az elsődleges cél.”



„Januárban vagy a jövő nyáron mindenképpen megnézzük a lehetőségeket, elsősorban azért, hogy a játékunkat fejlesszük, illetve az sem elhanyagolható, hogy a következő időszakban 3 naponta fog játszani a csapat.”

Habár Casemiro érkezett a nyáron, a 90min.com szerint a Manchester még mindig keres középső középpályást, azután, hogy nyáron lecsúsztak legfőbb kiemeltjükről, Frenkie De Jongról.

A Mirror értesülései szerint ten Hag a télen elsősorban kapus, jobbhátvéd és középpályás posztokon erősítene, illetve egy jó lehetőség esetén csatárt is hozna a keretbe.

Erik ten Hag has outlined the aims for the coming windows, with right back, goalkeeper and midfielder all needing to be addressed. [Mirror]



He has urged that a striker is a necessity, and should a player come available in January, a deal will be made.



Who would you want? pic.twitter.com/PhgHzDN6P5