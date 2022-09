A Manchester United aktuális menedzsere, a holland Erik ten Hag elárulta, milyen kapcsolatban áll a jelenleg tanácsadóként szintén a csapatnál tevékenykedő Sir Alex Fergusonnal.

A United legendás edzője 2013-ban vonult vissza, a csapatnál töltött ideje alatt pedig több trófeát nyert, mint bárki.

A 80 éves skót legenda tiszteletére szobrot is emeltek az Old Traffordon. A mestert visszavonulása óta egyik menedzser sem tudta megközelíteni a szurkolói elégedettség tekintetében.

Ferguson jelenleg a United igazgatótanácsában ül, ahol tanácsadói feladatokat lát el. Munkája során természetesen a mindenkori edzővel is kommunkálnia kell, erről kapcsolatról vallott most ten Hag.

„Kapcsolatban vagyunk, aminek mindketten nagyon örülünk. Hálás vagyok a beszélgetésekért, de most új jövőt kell építenünk, ez egészen világos.” – mondta a holland a Sky Sportsnak.

Az egészen nyilvánvaló, hogy ten Hag szeretné a saját képére formálni a Manchester Unitedet, ugyanis több olyan játékos is érkezett a klubhoz, akiket az Ajaxból vagy a holland ligából jól ismer.ű

A vörösök több, mint 200 millió fontot költöttek a nyáron, így az elvárások nagyok az idei szezonnal kapcsolatban.

"We have to build a new future."



Erik ten Hag is asked about Sir Alex Ferguson's presence at Manchester United pic.twitter.com/tG90FRtuDI