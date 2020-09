José Mourinho, az angol élvonalbeli Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának menedzsere már kinevezése után hozta a szókimondó stílusát, ugyanis a csapat sztárját, Dele Allit kib*szott lustának nevezte az első edzés után.



A Tottenham Hotspur labdarúgócsapatáról készült dokumentumfilm-sorozatból kapott szárnyra Twitteren egy jelenet José Mourinhóról, amelyben a londoni együttes sztárját, Dele Allit kib*szott lustának nevezte.



Az Amazon Prime Videón megjelent egy dokumentumfilm-sorozat a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának legutóbbi idényéről. A jelenetekből betekintést nyerhetünk milyen az amikor a nyers és szókimondó stílusáról ismert portugál menedzser szemtől szembe megmondja a tutit.

Mourinho először a West Ham United elleni mérkőzésen ült le a Spurs kispadjára, a dokumentum-film pedig bepillantást enged a kulisszák mögé, például amikor a Speciel One először magyarázta a taktikát a játékosoknak az öltözőben, majd kiemelte az angol válogatott középpályást.



A jelenetben látható, ahogy Mourinho meglehetősen nyersen elemez egy videót, ugyanis meglehetősen lassúnak vélte a 24 éves játékost.



"Már megértettem, hogy te egy kib*szott lusta srác vagy az edzésen." – mondta Mourinho, az angol játékos pedig szelíden elmosolyogta magát a kritika hallatán.

No way Tottenham added Jose Mourinho exposing Dele Alli for being lazy in their documentaryNahhh Tottenham are such a banter club pic.twitter.com/uOsJ8PI8S4