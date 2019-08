A The Times birtokába került információk szerint Alexis Sánchez távozni szeretne a Manchester Unitedtől.



A chilei támadó nem tudta stabilan beverekedni magát a vörös ördögök kezdőcsapatába, és valószínűleg idén sem kezdőként számítana rá Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző.



Olaszországból több topcsapat is érdeklődik Sánchez iránt, az Inter, a Milan, a Napoli és a Juventus is szívesen kölcsönvenné a támadót.



Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images