Ederson 2017 óta tagja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Citynek, így a brazil kapus minden fontos sikernél ott volt és szerepe volt azokban. A szerződése ugyan 2026 nyaráig szól, ám a legfrisebb hírek szerint elképzelhető, hogy nem tölti ki kontraktusát. Fabrizio Romano értesülései szerint jó ajánlat esetén a 30 éves hálóőr távozhat Manchesterből. Szaúdi csapatoktól már volt érdeklődés Ederson játékjoga iránt, ám ő egyelőre kivár. Ha minden igaz, a döntés a játékoson áll.

