A Wolverhampton érdeklődik a Liverpool belga válogatott támadója, Divock Origi iránt.

A 25 éves Origi alig kap játéklehetőséget a Liverpool színeiben. Diego Jota érkezése óta pedig még inkább visszaesett a csapaton belüli rangsorban. A belga válogatott játékost korábban olyan klubokkal hozták össze, mint a Newcastle és a Club Brugge.

A Daily Mail most arról számol be, hogy Wolverhampton is fontolgatja, hogy januárban ajánlatot tesz az Origi játékjogáért. Raul Jimenez nemrégiben fejsérülést szenvedett, ezért a Farkasok Origivel pótolhatják, akinek szerződése 2024 nyaráig érvényes a Liverpoolnál.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Matthias Hangst/Getty Images