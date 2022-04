A 29 éves hátvéd szerződése az idény végén lejár, Thomas Tuchel vezetőedző pedig vasárnap megerősítette, hogy a játékos távozik a klubtól.

"Antonio tájékoztatott a döntéséről. Csalódott vagyok, hiányozni fog" - közölte a német szakember, akinek Lőw Zsolt személyében magyar másodedzője van a Bajnokok Ligája-címvédő londoni együttesnél.

A Sky Sport Itali értesülései szerint Rüdiger közel áll a Ral Madridba való igazoláshoz. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano azt írja, hogy a felek szóban már meg is állapodtak. A 29 éves játékos még nem írt alá szerződést. A felek tárgyalják a végső részleteket. Hosszú távú szerződésről van szó. A rivális Barcelona ugyanakkor elismeri , hogy korábban találkozott Rüdiger ügynökével.

„Találkoztunk az ügynökével, de nem beszéltünk a kialakult helyzetről. Az ügynökök egynél több játékost képviselnek, és ez zűrzavarhoz vezethet” – mondta a Movistarnak Mateu Alemany sportigazgató.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet - but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! #RealMadrid



It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa