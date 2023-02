Habár az angolokhoz történő csatlakozása óta már 25 gólt szerzett, a Tottenham elleni vereséget követően előtérbe került a játéka.

Haalanddal 2020 óta nem fordult elő olyan, ami a hétvégi meccsen, nevezetesen, hogy kapuralövés nélkül zárjon egy találkozót.

Jamie Carragher, a Sky Sports műsorában beszélt Haaland helyzetéről, ahol elmondta, talán nem a legmegfelelőbb helyen van.

„Haaland egy olyan bajnokságból jött, ahol nagy jelentősége van a kontráknak. Ott ki tudta használni az elképesztő sebességét, itt azonban nem. Lehet, hogy rossz klubot választott, ahol nem tudják belőle kihozni a maximumot.”

Carragher kitért arra is, hogy habár impozánsnak tűnhet a norvég által szerzett gólok száma, de ha megnézzük, csapatszinten nem lőtt többet a City, mint tavaly.

"He may have actually picked the wrong club" @Carra23 says we're only seeing 60% of Erling Haaland pic.twitter.com/D4AfVbiBq2