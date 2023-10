Declan Rice-nak nem a 6-os poszton, hanem előrébb kellene játszania az Arsenalban, állítja az Ágyúsok korábbi kiválósága, Cesc Fabregas.



Rice inkább kényszerűségből játszott a középpálya alapembereként, mivel Thomas Partey-nak sérülés miatt hat hetet ki kellett hagynia.

Azonban most, hogy a ghánai középpályás visszatért, Mikel Arteta megváltoztathatja Rice pozícióját, különösen azokon a meccseken, ahol nagyobb védekező stabilitásra lenne szüksége az Arsenal csapatának.

„Rice képességei adottak ahhoz, hogy a pálya egy jelentős részét lefedje, ez viszont kiaknázatlanul marad, ha magányosan 6-os pozícióban játszik. Ő a labdával együtt alkot.”



„Úgy gondolom, képes nagy labdákat adni, akár a pálya széléről, mint ahogy Rodri is csinálja. Láttuk tőle ezt párszor, a BL-döntőben is, gólt is szerzett. Rice-nak is megvan ez a tehetsége.”

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images