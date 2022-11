A Tottenham és Harry Kane jelenleg érvényben lévő szerződése 2024-ben jár le, az angol klub azonban már töri a fejét azon, hogyan tarthatnák meg kapós csatárukat.



Kane-t nyáron többször is összeboronálták a Lewandowskit elvesztő Bayern Münchennel, illetve a Chelsea érdeklődéséről is hallani az angol válogatott támadó iránt.

A Football Insider információi szerint a Tottenham mindent elkövet, hogy megtartsa, ennek érdekében pedig egy „szokatlan” szerződést készítenek elő a játékosnak.

Hogy ez pontosan mit jelent, arról nincs további információjuk.

Kane 408 meccsen összesen 261 gólt szerzett a Tottenham színeiben.

Will never take for granted what an honour it is to lead @England out at a World Cup. pic.twitter.com/cZO3TvrKuh