A sorozat közösségi oldalának bejegyzése alapján a magyar válogatott csapatkapitányának West Ham United elleni, harminc méterről a hosszú alsó sarokba lőtt bombája volt a legszebb a legutóbbi fordulóban.



A Liverpool a decemberi negyeddöntőben 5-1-re verte a West Hamet, az elődöntőben pedig - január 10-én hazai környezetben, január 24-én pedig idegenben - a Fulhammel találkozik. A sorozat fináléját február 25-én rendezik a Wembley Stadionban.

Dominik Szoboszlai's stunning strike for @LFC against West Ham United has won the Goal of the Round for the Quarter-Finals! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/87XVZVJy3Y