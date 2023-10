Szoboszlai Dominik lett a vendég Nottingham Forest ellen 3-0-ra megnyert meccs legjobbja: a Liverpool FC magyar válogatott játékos két gólpasszával érdemelte ki az elismerést az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának vasárnapi találkozóján.

A 23 éves Szoboszlai előbb majdnem az alapvonalról adott pontos passzt Darwin Núneznek, majd a szünet után a saját térfelén szerzett labdát, amelyet előreívelt Mohamed Szalah irányába, a játékszer pedig átpattant a Nottingham rosszul kimozduló hálóőre fölött, Szalah így az üres kapuba lőhetett.

A Liverpool FC a közösségi oldalán jelentette be, hogy a klub színeiben első két asszisztját kiosztó középpályás lett a mérkőzés legjobbja.

An excellent display including his first assists for the club



Szobo is your @Carlsberg Player of the Match pic.twitter.com/aOy6vlmtbR