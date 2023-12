A Liverpool hazai pályán fogadta a West Ham csapatát az angol Ligakupa negyeddöntőjében.

A találkozó 28-dik percében érkezett Szoboszlai Dominik és a tőle megszokott elképesztő rugótechnikája, amivel egy hatalmas bombagólt szerzett és ezzel megszerezte a vezetést a Liverpool számára.

Az utóbbi időben elég sokan kezdték el kritizálni Dominikot a teljesítménye miatt, mivel szerintük az utóbbi pár mérkőzésen már nem úgy játszik, mint a szezon elején. Most csattanos választ adott az őt kritizáló emberek számára, és lehet, hogy akár nekik is üzent a gólörömével.

A sportmédia világa pedig egyszerűen felrobbant Szoboszlai bombagóljától.

Dominik Szoboszlai has scored four goals for Liverpool.



3 of them have been outside the box pic.twitter.com/o7QunqJqew