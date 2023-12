A Liverpool a West Hamet fogadta az Anfielden az angol Ligakupa negyeddöntőjében.

A mérkőzés 28-dik percében Szoboszlai Dominik elképesztő távoli bombagóljával szerezték meg a vezetést a hazaiak. A magyar játékos a negyedik gólját szerezte a Liverpool színeiben.

A félidőre pedig 1-0-ás liverpooli előnnyel vonultak el a csapatok.

A második félidőben a találkozó 56-dik percében Jones góljával tovább nőtt a Liverpool előnye.

Szoboszlai Dominikot a biztos két gólos előny tudatában lecserélte Jürgen Klopp, helyére Mohamed Salah állt be. Dominik teljesítménye előtt megint le a kalappal.

A mérkőzés 71-dik percében pedig már Cody Gakpo is betalált, amivel a hazaiak már 3-0-ra vezettek.

A 77-dik percben aztán szépíteni tudtak a vendégek Bowen talált be és ezzel 3-1-re módosította a mérkőzés állását.

A mérkőzés 82-dik percében aztán pont a Szoboszlai helyére csereként beálló Salah szerezte meg a Liverpool negyedik találatát.

Majd nem sokkal később Jones ismét betalált és ezzel be is állította a kiütéses 5-1-es végeredményt.



A Liverpool gálázott az Anfielden és ezzel a győzelemmel továbbjutott a Ligakupában.

Booking our place in the #CarabaoCup semi-finals in style pic.twitter.com/Dxfxs6RfWq