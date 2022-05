Szívmelengető videót tett közzé a Manchester City egyik szurkolója, aki elvitte magával demens nagyapját a csapat mindent eldöntő mérkőzésére.



A demenciában szenvedő Barry Carrt Charlie-t unokája, Gibson vette filmre, a Premier League 2021-22-es szezonjának utolsó játéknapján. Az idős emberről készült videó vírusosan terjed a közösségi oldalakon. Barry hatéves kora óta rajong a Cityért és most lehetőséget kapott arra, hogy ott lehessen a klub egyik legnagyszerűbb napján. Unokája az ITV-nek mesélt a különleges napról.



„Hihetetlen emlék az egész nap, ő egész életében City-rajongó volt, és ez az eredmény olyan érzést keltett, mintha egy hullámvasúton ülnénk” – mondta Charlie az ITV -nek.



A City drámai címgyőzelmén felbuzdulva Barry még a pályára is bejutott a végső sípszót követően, amikor többezer szurkoló özönlött a játéktérre.



„Hihetetlen volt, hogy bevittük apályára, bár nekünk nem lett volna szabad, de ez még különlegesebbé tette. Elképesztő volt látni azt az energiát, amit a pályán való tartózkodásból és a futball élvezetéből kapott.”



Took his grandad with dementia to the city game. What a beautiful video pic.twitter.com/sTY5obFggH — Nathan (@NathMcGuinness) May 24, 2022



Charlie bevallotta, eleinte aggódott amiatt, hogy nagyapjával ment a mérkőzésre, de végül nagyon örült a különleges napnak.



„Érzelmes nap volt, csodálatos kapcsolatunk van. Ő a kapocs köztem és a City között, így azt éreztem visszaadhatok neki valamit” – tette hozzá.



„Útközben az autóban elkezdett halványodni a memóriája, nem emlékezett a nevemre, így csak fogta a kezem, de amint az Etihad Stadionhoz értünk, mosolyogni kezdett. Aggódtam, hogy túl sok lesz neki ez az egész, de amikor belépett a stadionba, mintha minden emlék visszaözönlött volna.”



„Még az elmúlt két évben is romlott az állapota, de aztán látni a pályán, ahogy kivilágosodott az elméje, hihetetlen volt. Ez azt mutatja, hogy még ha demenciája is van, akkor is szórakozhat. Még mindig ugyanaz a személy, még ha nehezen is érti a dolgokat.”



"Ezt az emléket örökké őrzöm."



Charlie a különleges napról készült videókat a TikTok-on osztotta meg, a nézők reakciójára azonban még ő sem számított.



„Az oldalt egyfajta videóalbumként készítettem neki, hogy emlékeket ébresszen. Csodálatos volt, hogy megoszthattam az emberekkel” – mondta.



"Több, mint egymillióan nézték meg a videót a nagypapáról a meccsen, és sok embertől kaptam üzenetet, akik azt mondják, hogy a nagyszüleikre, apjukra vagy feleségükre emlékezteti őket… ő egy igazi karakter, és az emberek valóban kapcsolatba kerültek vele, ami fantasztikus.”



„Ha egyszerre tudjuk felhívni a figyelmet a demenciára és a kapcsolódó betegségekre, és megmutatjuk, hogy a beteg továbbra is tud szórakozni, akkor csak ez számít” – zárta szavait.

Borítókép: twitter.com