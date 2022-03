Cristiano Ronaldo mesterhármasával a Manchester United házigazdaként 3-2-re legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának szombati játéknapján.

A portugálok Európa-bajnok csatára a 12., a 38. és a 81. percben talált a hálóba, ezzel felnőtt pályafutása során 59. alkalommal triplázott. A londoniak Harry Kane találatával és Harry Maguire öngóljával kétszer is egyenlítettek, végül mégis pont nélkül maradtak.

A Manchester United sorozatban harmadszor győzte le a Tottenham Hotspurt a Premier League-ben, ráadásul minden alkalommal három gólt szerzett.

The moment @Cristiano hit career goals and became the all-time leading scorer #MUFC | #MUNTOT