Több mint két évtizeddel azután, hogy csatlakozott a Manchester Unitedhez, Daniel Nardiello elárulta, hogy csapattársai rémes beavatási szertartást ötöltek ki a számára.



Az egykori játékos mindössze 17 éves volt, amikor a Manchester United több mint 200 000 euróért megvásárolta őt a Wolverhampton Wandererstől. Nardiello 2001. november 5-én az Arsenal elleni meccsen mutatkozott be Vörös Ördögök színeiben, előtte azonban át kellett esnie egy beavatási szertartáson, melynek keretében szexet kellett színlelnie társai előtt.



„A (beavatásom) az volt, hogy szeretkeznem kellett egy elképzelt nővel az asztalon" – mondta Nardiello az Under The Cosh podcastban.



„Néhányunknak ezt kellett tennie. Le kellett írni a lányt. Szörnyű volt.”



„Szőke? Barna? Melles? Nem? Hogy csinálod? Mit mondasz neki? Vérvörössé váltam, borzalmas volt.”









„Ők is a szupersztárok. Giggs és David May voltak a vezérek, de láttam (Roy) Keane-t és Beckhamet, amint élvezik az egészet, és azt gondoltam: Istenem, muszáj szeretkeznem egy lánnyal ezek előtt a srácok előtt” – tette hozzá.



Borítókép: Michael Steele/Getty Images