A Manchester City labdarúgócsapata nem áll készen a labdarúgó Premier League újrakezdését követő meccsdömpingre a vezetőedző Josep Guardiola szerint.

A 49 esztendős katalán szakember a tabellán második helyen álló együttese szerdán az Arsenalt fogadja, amelyet Guardiola korábbi segítője, Mikel Arteta irányít. Ezt követően jövő héten előbb hétfőn a Burnleyt látja vendégül a manchesteri alakulat, csütörtökön pedig a Chelsea-hez látogat, mielőtt vasárnap az FA Kupa negyeddöntőjében a Newcastle United vendégeként lép pályára.

"Szerdán meglátjuk, milyen szinten áll a csapat. Úgy vélem, egy találkozó lejátszására készen állunk, ám hogy azt követően három-négy naponta pályára lépjünk, arra nemcsak a Manchester City, hanem a többi csapat sem áll készen" - fogalmazott újságíróknak adott internetes sajtótájékoztatón Guardiola. Hozzáfűzte: úgy látja, hogy játékosai jó állapotban vannak, ugyanakkor csak három hétig készülhettek csoportosan a három hónapig tartó szünet után, míg az élbajnokságok közül már újraindult német vagy spanyol bajnokságban öt-hat hetük volt az együtteseknek.



Fotó: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Guardiola az édesanyját veszítette el a koronavírus miatt, amelyben a szerdai rivális trénere, Arteta is megfertőződött, ám ő három-négy nehezebb, lázzal és száraz köhögéssel telt nap után teljesen felépült.

A City 25 pontos hátránnyal indul az újrakezdésnek, ami azt is jelenti, hogy ha kikap az Arsenaltól, a Liverpool vasárnap, a városi rivális Everton ellen biztosíthatja be elsőségét, amely 1990 óta az első lesz a klub történetében. Az Arsenal a Bajnokok Ligája-indulásra hajt, amely nem tűnik elérhetetlennek számára, miután az európai szövetség Manchester Cityt sújtó büntetése, nemzetközi porondról való kizárása nyomán az ötödik hely is BL-részvételt érhet.

Borítókép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images