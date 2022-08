A Manchester United 4-0-ra kikapott a Brentford csapatától, ahol a hazaiak David de Gea óriási hibájának köszönhetően szereztek vezetést.

A Brentford kezdett sokkal jobban, és 10 percen belül Josh Dasilva góljának köszönhetően máris előnybe kerültek. Cristiano Ronaldo veszítette el a labdát és Dasilva egy távoli lövéssel próbálkozott. A legjobb esetben is ez csak egy próbálkozásnak lehetett gondolni, de De Gea valahogy hagyta, hogy a teste alatt a hálóba csavarodjon a labda.

A spanyol válogatott játékost sok kritika érte a labdaérzékével kapcsolatos hiányosságai miatt, de még mindig a Premier League egyik legjobb kapusának tartják. Ezen a mérkőzésen azonban meg sem közelítette jó formáját, a szurkolók pedig gyorsan reagáltak is rá a közösségi oldalakon.

„David de Gea heti 350 ezer fontot keres. A legjobban fizetett kapus a világon.”

„Lyukas a kesztyűje.”

„A Unitednek már régen döntenie kellett volna ennek a srácnak a helyzetéről.”

„Ő lehet most a legrosszabb kapus a ligában, szomorú hanyatlás.”

Thomas Frank csapata nyolc perccel később megduplázta előnyét, miután egy Christian Eriksen és de Gea közötti kavarodás után Mathias Jensen kapura fordulhatott. Eriksen a nyáron ingyen csatlakozott a Unitedhez, miután az előző szezon második felét a Brentfordnál töltötte. Néhány hazai szurkoló kifütyülte éppen ezért, amikor labdához ért a dán válogatott játékos.

BRENTFORD HAVE A SECOND!



It's gone from bad to worse for Man Utd, another error at the back, another goal conceded. Jensen gets this one... pic.twitter.com/ENgmAsnO0G