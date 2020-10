Mohamed Szalah, a Liverpool támadója hősiességéről tett tanúbizonyságot, ugyanis megvédte azt a hajléktalant, akit egy kisebb csoport zaklatott és bántalmazott verbálisan.

Az eset szeptember 28-án történt, amikor a Liverpool támadója az Arsenal ellen 3-1-re megnyert bajnoki után megállt egy benzinkútnál és nem tetszett neki, amit látott.



Szalah közbelépett, és állítólag arra figyelmeztette a csoport tagjait, hogy figyeljenek jobban arra, hogyan bánnak az emberekkel, mivel könnyen hasonló helyzetbe kerülhetnek.

Az esetet a térfigyelő kamerák is rögzítették.

#LFC's @MoSalah was at petrol station heard people harass a homeless guy, he intervened them and warned them from facing the same fate in the future, he gave the man £100 and asked him to get a job.