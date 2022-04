Brit sajtóértesülések szerint Cristiano Ronaldót eltávolították a Save the Children nevű jótékonysági szervezet nagyköveti posztjáról, miután az Everton elleni meccset követően dühében összetörte egy 14 éves szurkoló telefonját.



A Save the Children, amely azért küzd, hogy megvédje a gyerekeket , és gondoskodjon arról, hogy mindig biztonságban érezzék magukat, úgy véli, hogy a Manchester United játékosának viselkedése ellentmond annak, amit a jótékonysági szervezet képvisel.



Ronaldónak a hétvégi találkozón kétszer is lehetősége nyílt arra, hogy gólt szerezzen, ám nem tudott élni az eséllyel, így csapata végül 1-0-ás verséget szenvedett. A meccs végén a portugál érthető módon nem volt boldog, ám reakciójával sokak szerint átlépett egy határt.

Egy 14 éves autista kisfiú, Jake Harding szerette volna őt videóra venni ám az ötszörös aranylabdás kiverte a kezéből a telefonját. A gyermek édesanyja szerint fia keze megzúzódott az eset következtében. A nő elmondása szerint a fiú ráadásul sokkos állapotba került és hazáig sírt a történtek miatt.



Ronaldo nem sokkal az eset után közösségi oldalán kért bocsánatot.



„Sosem könnyű az érzelmeket olyan nehéz pillanatokban kezelni, mint amilyenekkel most nézünk szembe. Ennek ellenére mindig tisztelettudónak, türelmesnek kell lennünk, és példát kell mutatnunk minden fiataloknak, akik szereti a szép játékot. Szeretnék elnézést kérni a kirohanásomért, és ha lehetséges, szeretném meghívni ezt a szurkolót, hogy nézzen meg egy meccset az Old Traffordon a fair-play és a sportszerűség jeleként” -írta bejegyzésében.



Jake Hardign édesanyja azonban azt mondta, hogy fia sokkos állapotban volt, és hallani sem akart arról, hogy visszatérjen futballmeccsre.



A Merseyside-i rendőrség megerősítette , hogy mindkét klubbal beszélnek az eset miatt és Ronaldót is kihallgatják. A játékos pedig a Premier League-től is büntetésre számíthat.



Forrás: en.as.com

Borítókép: Visionhaus/Getty Images