Az új protokollt az élvonalbeli kapitányok kivétel nélkül aláírták, mellette pedig kijelentették, ugyanolyan elkötelezettek a rasszizmus elleni küzdelem mellett, mint korábban.

A Premier League megerősítette, hogy a jövőben csak bizonyos kijelölt mérkőzéseken jelenik majd meg a gesztus, ilyen például az adott fordulók nyitómeccse is.

„Úgy döntöttünk, hogy a szezon során a fontosabb pillanatokat választjuk ki arra, hogy térdre ereszkedésünkkel harcoljunk a rasszizmus ellen. Mindannyian elkötelezettek vagyunk a faji megkülönböztetéssel szemben, egy befogadó, tiszteletteljes társadalom létrehozása mellett.” – szól a kapitányok közleménye.

