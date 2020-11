Lenyűgöző összeállítás Steven Gerrardról, amelynek címe: Steven Gerrard nem kapja meg a tiszteletet, amit megérdemel", vírusként terjed a közösségi médiában.

Gerrard lenyűgöző karriert tudhat maga mögött az Anfielden, és több mint 700 alkalommal lépett pályára a Liverpoolban,ami idő alatt kilenc trófeát nyertek közösen, beleértve a 2005-ben a Bajnokok Ligája serleget. Néhány futballrajongó úgy érzi, hogy a liverpooli hős nem kapja meg a megérdemelt elismerést, köztük @ SamMcGuire90 felhasználó sem, aki feltöltött egy zseniális videót Gerrard zseniális pillanatairól, hogy bebizonyítsa mekkora játékos is volt Steven. Mindenki dőljön hátra és élvezze a felvételt.

Gerrard doesn't get the respect he deserves. pic.twitter.com/8NrFuWa1z8