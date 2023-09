Harry Maguire öngólt vétett az angol válogatott legutóbbi, skótok elleni barátságos mérkőzésén. A világ korábbi legdrágább védőjét megvédte Gareth Southgate, aki nemes egyszerűséggel „idiótának” titulálta azokat, akik a futballistán élcelődtek.

A találkozó 67. percében, Robertson szögletét követően juttatta saját kapujába a labdát a manchesteri bekk, a találkozó végeredménye 3-1 lett az angolok javára.

Maguire csereként szállt be, a skótok és némely angol drukker egyből meg is találta a gyakran kritizált játékost. Ezt Southgate nem is hagyta szó nélkül. „Mi okozunk problémát a játékosainknak. Cikkek, kommentek, ezek nevetségesek. Mindig is számíthattunk rá az angol futball egyik legsikeresebb időszakában. Megértem a skót szurkolókat, jól szórakoznak, de amit magunkkal teszünk, az nevetséges. Hagyjátok őt békén!”

A szövetségi kapitány szerint Maguire „Ukrajna ellen nagyszerű volt. Ez a reakció a csapaton kívüli idiótáknak köszönhető, akik ezt a hangulatot teremtették. Nagyszerű, hogy a szurkolóink felkarolták őt, ezt kellene tennünk.”

Az angol válogatott öt mérkőzésen 13 pontot szerzett, ezzel vezeti csoportját. Legközelebb a hat egységgel kevesebbet gyűjtő olaszokat fogadják.

Borítókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images