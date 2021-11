A katari világbajnokságon való részvétel kiharcolása után készen áll szerződésének meghosszabbítására Gareth Southgate, a selejtezőcsoportját a magyarokat is megelőzve élen záró angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az 51 éves szakember azt mondta, most már olyan helyzetben van, hogy tárgyalóasztalhoz ülhet az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) vezetőivel, és szerinte nem lesz nehéz dolguk a megállapodás megkötését illetően.



A részben budapesti rendezésű nyári Európa-bajnokságon ezüstérmes angolok az utolsó vb-selejtezős meccsükön 10-0-ra győztek San Marino vendégeként, s csoportelsőként, egyenes ágon kijutottak a jövő év végén sorra kerülő világbajnokságra. A magyar válogatott 4-0-ra kapott ki Budapesten tőlük, majd Londonban 1-1-es döntetlent játszott a háromoroszlánosokkal.



Southgate 2016 óta irányítja az angol válogatottat, mely azóta világbajnoki negyedik volt Oroszországban, majd döntőt játszott a nyári Eb-n, melyet az olaszokkal szemben, tizenegyesekkel elbukott.



Southgate elmondta, élvezi a közös munkát a jelenlegi szakmai stábbal és játékoskerettel, és eddig csupán azért nem egyeztetettek a hosszabbításáról, mert az Eb-re, majd a vb-selejtezőre koncentráltak.



"Most jött el a legmegfelelőbb pillanat erre, átnézhetünk mindent, de nem számítok rá, hogy hosszadalmas és bonyolult lesz a tárgyalásunk" - jelentette ki Southgate, akinek a most érvényben lévő szerződése jövőre jár le, a brit média szerint pedig a 2024-es németországi Eb-ig hosszabbítanak vele, és a fizetését megduplázzák.

