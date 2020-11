Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát nem lepte meg, hogy milyen sok helyzetet alakít ki Harry Kane a Tottenham Hotspurben, és hozzátette: passzképessége mindig is olyan jó volt, mint a befejezése.

A 27 éves Kane hét gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott nyolc mérkőzésen a Premier League-ben. Gareth Southgate nagyon örül annak, hogy a belgák elleni Nemzetek Ligája-találkozó előtt meghatározó támadója magas hőfokon ég.



A szakvezető a vasárnapi összecsapás előtt újságíróknak azt mondta, tisztában van azzal, hogy most erre egy kicsit nagyobb fény vetül, de szerinte "Kane mindig is gólerős volt, miközben ugyanolyan jó passzoló, mint befejező, márpedig befejezőnek egészen kiváló".



Southgate kiemelte a Kane és klubtársa, a dél-koreai Szon Szon Hung Min közötti játékkapcsolatot, majd úgy folytatta: "ha van mögötte futó játékos, akkor ő meg fogja találni a passzlehetőséget. Kiváltságosak vagyunk, hogy rendelkezésünkre áll, (...) nagyszerű őt ilyen jó formában látni".



Kane a cserepadon ült az írek ellen 3-0-ra megnyert csütörtöki barátságos mérkőzésen, de a belgiumi meccsen az 50. válogatottságát ünnepelheti.



A kapitány emlékeztetett rá, hogy a csatár eredményessége a válogatottban is rendkívüli.



"Mindig lehet tudni, hogy vele és Raheemmel nagy gólveszélyt jelentünk, olyat, amilyennek sok ország örülne" - hangoztatta, utalva egyúttal Sterlingre, a Manchester City támadójára.



Az angolok a Nemzetek Ligája A divíziójának 2. csoportjában a második helyen állnak, két ponttal lemaradva a belgáktól. A sorozatot szerdán a pont nélkül negyedik izlandiak ellen fejezik be a Wembley Stadionban. A harmadik helyről a dánok várják az utolsó két mérkőzést az angolokhoz hasonlóan hét ponttal.

