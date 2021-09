Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő klubok 1,1 milliárd fontot költöttek átigazolásokra a június 9-től augusztus 31-ig nyitva tartó nyári transzferidőszakban.

A Deloitte könyvvizsgáló cég kimutatása szerint egymást követő második évben fordult elő, hogy csökkent az összeg: a 2019-es 1,3 milliárd font 9 százalékkal volt kevesebb az előző évinél, míg most újabb 11 százalékkal csökkent a klubok kiadása. Hozzátették: hasonlóra 2008 és 2010 között volt példa, akkor a gazdasági világválság, ezúttal a pandémia volt hatással a klubok átigazolási politikájára.



A cég beszámolója kiemelte, az 1,1 milliárd font 2015 óta a legkevesebb transzferösszeg, de még így is magasabb annál, amit a gazdasági szakemberek vártak, hiszen a világjárvány hatása még érződik a sportágban. Az 1,1 milliárdból 150 millió font a záró napon cserélt gazdát, ezzel egymást követő hatodik nyáron lépték át az angolok az 1 milliárd fontos határt.



A Deloitte rámutatott, az ingyen létrejött átigazolások aránya egy éve még 20 százalék volt, most viszont már 22 százalék, szám szerint 132-ről 148-ra nőtt. Két éve 128 futballista váltott úgy, hogy a klubok között nem volt pénzmozgás. Tavaly nyolc PL-klub nem szerződtetett ingyen futballistát, idén viszont csak négy.



Az európai topbajnokságok között a PL-t az olasz liga követi a maga 475 millió fontjával, tisztes távolságból. A vétel és eladás közötti nettó különbség a PL-ben nagyságrendekkel több (560 millió font), mint a spanyoloknál (55 millió), az olaszoknál (50 millió) vagy éppen a franciáknál (15 millió).



Tim Bridge, a Deloitte sportüzletágának igazgatója kifejtette: a világjárvány ellenére a sportágban számos nagy horderejű üzlet született, a legnagyobb mozgást generáló PL-klubok pedig tovább erősítették gazdasági pozíciójukat a hazai közegben, illetve Európában.

