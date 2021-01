A Manchester United nyitott arra, hogy januárban négy játékosát is elengedje.



A The Athletic szerint a vörös ördögök hajlandók meghallgatni az ajnálatokat Phil Jones, Marcos Rojo, Sergio Romero és Jesse Lingard iránt.

A négyes szinte teljesen mellőzött volt Ole Gunnar Solskjaer csapatából ebben a szezonban, csak Lingard kapott szerepet két alkalommal a Ligakupában.

A klubnál úgy gondolják, hogy a felszabaduló bérek lehetőséget teremtenek olyan játékos leigazolásában, aki több szerepet kaphat az első csapatban.

