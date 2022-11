A Sky szerint Cristiano Ronaldo a következő átigazolási szezonban elhagyja a Manchester Unitedet, a csapat pedig már a pótlásán dolgozik.



A 37 éves játékos csak kevés játékidőt kap Erik ten Hag irányítása alatt, legutóbb pedig még egy eltiltást is kapott, azt követően, hogy az egyik mérkőzésen még annak vége előtt levonult a pályáról. Bár egy mérkőzés után Ronaldo visszatérhetett és a csapat legutóbbi meccsén a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, a legtöbben továbbra is úgy gondolják, hogy a portugál hamarosan távozik.



Most a Sky Sport Germany számolt be arról, hogy az ötszörös aranylabdás januárban távozik a Premier League-ben szereplő klubtól, és nagy valószínűséggel a portugál Sportinghoz csatlakozik.



A cikk szerint a manchesteriek eközben már a sztárjátékos pótlására készülnek, és erre a feladatra már ki is nézték maguknak a Bayern Münchenben játszó, 33 éves Eric Maxim Choupo-Motingot.

