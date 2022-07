Richard Arnold, a klub vezérigazgatója felkérte a skót edzőlegendát, hogy tanácsadóként segítse a klub működését.

Arnold egy kisebb tanácsadói csapatot hozott létre, amelynek Ferguson mellett tagja lesz David Gill( korábbi vezérigazgató), Bryan Robson (MU-legenda) és John Murthough (jelenlegi futballigazgató).

Ez a szerepkör nagyobb befolyást biztosít Fergusonnak a klubnál, mint visszavonulása óta bármikor.

Ezzel értelmet nyert az is, hogy miért látták a klub edzőközpontjánál a skótot kedden, amikor Cristiano Ronaldo is visszatért.

Habár Ferguson és Gill eddig is a Manchester United labdarúgó szakosztályának tanácsában ültek, sok szerepük nem volt, mivel Ed Woodward, a klub korábbi vezérigazgatója nem adott sokat a véleményükre.

Ferguson visszatérése logikus lépés volt, mivel jól láthatóan szeretett volna nagyobb szerepet vállalni a klub életében visszavonulása után is, ezt jól mutatta, hogy kinevezése után többször konzultált Ole Gunnar Solskjaerrel is.

A már 80. évét is betöltött skót 2018-ban átesett egy súlyos agyvérzésen, de szerencsére visszanyerte erejét és most minden porcikájával a Manchester Unitedre koncentrálhat.

