Patrick Evra, korábbi francia válogatott labdarúgó, aki 2006-2014 között a Manchester United csapatát erősítette, egy érdekes sztorit mesélt el a klub legendás menedzseréről, Sir Alexander Fergusonról.

′′ Egy nap nagyon fáradtak voltunk az egyik meccs után, ezért úgy döntöttünk, hogy nem adunk autogramot a szurkolóknak, és közvetlenül buszra szállunk. Aztán azt vettük észre, hogy Ferguson 45 percre autogramot osztogat a rajongóknak. Majd felszállt a buszra és kiabálni kezdett velünk:

Mit gondoltok, kik vagytok ti? Ezek az emberek fizetik a béreitek. Ezek az emberek eljöttek, hogy lássanak titeket. Most leszálltok és mindent aláírtok.

Az összes rajongónak autogramot kellett adni."

