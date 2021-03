Josep Guardiola, a Manchester City labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint Sergio Agüero személyében pótolhatatlan játékos hagyja el nyáron a klubot, amelyet az argentin támadó is segített abban, hogy magasabb szintre jusson.

A spanyol szakember a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában kiemelte: a 32 éves Agüero egyike volt azon futballistáknak, akiknek a szerepvállalásával a Manchester City tényezővé tudott válni a Premier League-ben. Az edző reményét fejezte ki, hogy a csatár a nyári távozásáig még fontos gólokkal segíti őket.



"Sergio pótolhatatlan. A statisztikai mutatókat figyelembe véve lehetne azt mondani, hogy pótolható, de ez egyáltalán nem könnyű, ha figyelembe vesszük azt, hogy több mint 360 mérkőzésen több mint 250 gólt látok a nevénél feltüntetve, a trófeái mellett" - mondta Guardiola.

Hozzátette: az argentin a klub legendája, az évszázad legjobb City-támadója, aki a szurkolók, a játékostársak és a vele dolgozó szakemberek lelkében, szívében, gondolataiban is pótolhatatlan. Kiemelte: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, David Silva és megannyi játékos volt a Manchester City segítségére abban, hogy előre tudott lépni, természetesen ezek közé tartozik Agüero is.



Az edző David Silvát is dicsérte.

Fotó: Victoria Haydn/Manchester City FC via Getty Images



"Nélkülük biztosan nem érte volna el a csapat az elmúlt évek sikereit" - mondta a tréner, aki szerint az argentin még fontos gólokat tartogat a szezon hátralévő részére.



A most zajló idényben a PL-ben toronymagasan éllovas, a Bajnokok Ligájában negyeddöntős, az FA Kupában elődöntős, a Ligakupában döntős együttesben egyelőre csak epizódszerep jutott a sérülésekkel és betegséggel is sokat bajlódó Agüerónak.



A Manchester City hétfőn erősítette meg a korábbi sajtóhíreket, miszerint a 2011-ben érkezett csatárnak a mostani az utolsó szezonja az együttesnél, amelyben 384 mérkőzésen 257 gólt szerzett, ami klubrekord. Az angolokkal négy bajnoki címet, egy FA Kupa-győzelmet és öt Ligakupa-elsőséget gyűjtött be.

Az FC Barcelona közelmúltban megválasztott klubelnöke, Joan Laporta a napokban már be is jelentette, hogy Agüero nyártól náluk folytatja pályafutását. A sportsajtó úgy tudja, hogy az argentin 2023-ig a katalánok játékosa lesz. A csatár 2006 és 2011 között az Atlético Madridban szerepelt.

Borítókép: Manchester City FC/Manchester City FC via Getty Images