Május 31-én hivatalossá vált, hogy Sergio Agüero a következő szezontól a Barcelona színeiben folytatja. Az argentin játékos tíz évet töltött a Manchester City együttesénél, búcsúzóul pedig igazán bőkezűen bánt a klub dolgozóival.



A 32 éves játékos tíz éven keresztül szolgálta az angol gárdát, ahol 390 mérkőzés alatt 260 gólt szerzett, ezzel a klub legendájává válva. 390 meccsen 260-szor szerez gólt, amikor klublegendának bizonyult. A játékos távozásakor nagylelkűségéről is tanúbizonyságot tett, erről Per Sam Lee, az Athletic munkatársa számolt be.



A labdarúgó az összes olyan embernek, egy-egy órát ajándékozott, aki a klub központjában dolgozik. Az órák mindegyike Hublot vagy Tag Heuer márkájú volt, melynek értéke egyenként több mint 1000 font, azaz 401 000 forint. Az ajándékok ráadásul igazán különlegesek, hiszen mindegyik hátuljára gravírozva van a „Gracias! Kun Agüero” felirat.





Sergio Aguero bought every member of #ManCity's staff at the CFA building either a Hublot or Tag Heuer watch, each engraved with the words "Gracias! Kun Aguero".



[via @SamLee] pic.twitter.com/7NMoqaxMet

— Man City Report (@cityreport_) June 1, 2021