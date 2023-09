A Manchester United megpróbálta eladni Jadon Sanchót az idei nyár végén, azonban az utolsó napokban bejött ajánlatokra a játékos reagálni is alig reagált.



Erik ten Hag a hónap elején kitette a keretből az angol válogatott szélsőt, annak gyenge edzésmunkájára hivatkozva. Most az Athletic arról számolt be, hogy ennek előzménye is lehetett.

A lap szerint a klub már nyáron is komolyan elgondolkodott azon, hogy megválik Sanchótól, ezért aggattak is rá egy 65 millió fontos árcédulát.

Török és szaúdi érdeklődők is voltak érte, utóbbiaknak nem okozott volna gondot az árának kifizetése sem, azonban a játékos elutasított minden ajánlatot.

A szaúdi transzferablak utolsó napján Sancho Aaron Wan-Bissaka társaságában repülőre ült és az USÁ-ba repült, hogy John Wall-al töltsék a napot. Erről a kis túráról Erik ten Hag nem tudott, így természetesen nem is engedélyezte.

AWB & Jadon Sancho celebrating John Wall’s Birthday in their time off. pic.twitter.com/ZotS7GGnhw — (@TenHagBall_) September 11, 2023

Fotó: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images