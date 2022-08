A Liverpool szívesen erősítene az átigazolási szezon utolsó napjaiban, a hírek szerint pedig Sallai is szóba kerülhet a klubnál.



Sadio Mané, Divock Origi és Takumi Minamino nyári távozásával a Liverpool három olyan játékost veszített el, akik az előző szezonban összesen 49 góllal járultak hozzá a klub sikeréhez. A nemrég érkező Darwin Núnez egyedül nem lesz képes arra, hogy pótolja ezt az űrt, Roberto Firmino gyenge formája és Diogo Jota sérülése pedig tovább nehezíti a Liverpool helyzetét. Ez arra késztetheti a Vörösöket, hogy kihasználva az átigazolási időszak utolsó napjait, új szerzemények után nézzen.

"Mint menedzser természetesen én is szeretném, ha több bevethető játékosom lenne" - mondta Jürgen Klopp a Sky Sportsnak a Manchester United elleni hétfő esti vereség után.

Az angol klub csupán egy okos szerzeményt keres, aki le tudja venni a súlyt a jelenlegi támadók válláról, és olyan helyettesi szerepet tölt be, mint amit az elmúlt években Origi és Minamino.

A Liverpool.com szerint ilyen lehet a magyar válogatott játékosa Sallai Roland, akire a nyár folyamán többen felfigyeltek az Anglia elleni mérkőzésen, melyen alaposan megizzasztotta Kyle Walkert és John Stonest, ráadásul gólokat is szerzett.

A 25 éves játékos a 2020-as Eb-n is felhívta magára figyelmet a csoportmeccsek során. És bár klubszinten kevésbé termékeny, mint a nemzeti csapat színeiben, ez annak is köszönhető, hogy a Freiburgnál más szerepet tölt be és nem kap annyi lehetőséget, mint a válogatottban.

A fent említett oldal úgy fogalmaz, hogy mindent figyelembe véve alkalmasnak tartja Sallait arra, hogy a Liverpool segítségére siessen.

Borítókép: Szirtesi László/Getty Images