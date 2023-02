A kölcsönöket követően az idei az első olyan szezonja William Salibának, amikor teljesértékűen az Arsenal keretének tagja.



Nem kellett neki sok idő, hogy beverekedje magát a kezdőbe, mára pedig már Arteta egyik biztos pontjának tekinthető.

Saliba jelenleg szerződéshosszabbítás előtt áll, ugyanakkor nyilatkozata alapján nem feltételezhető, hogy bármi is útját állná a hosszabbításnak.

„Már akkor ezen járt az eszem, amikor még nem is léptem pályára itt. Mindig az volt a tervem, hogy bizonyítási lehetőség nélkül nem hagyom el a klubot.”



„Keményen dolgoztam, hogy bekerüljek a kezdőbe, és a klubnál mindenki segítőkész volt ebben. Mindannyian egy szinten vagyunk, szóval jól működik a verseny házon belül.”



„Mindent meg akarok nyerni, amit csak lehet, és vissza akarom juttatni az Arsenalt a csúcsra. Még sosem nyertem trófeát, minden nap azon dolgozom, hogy végre sikerüljön!”

A londoni klubnak idén jó esélye van arra, hogy elhódítsák a Premier League-t, mivel jelenleg vezetik a tabellát a Manchester City előtt.

William Saliba: “I want to win everything possible here at Arsenal — and to put the club back on the very top. I want to win every title” #AFC



“Since first time fans sang my chant, I’m always happy. I can’t smile in the game because I have to be focused! I love it so much”. pic.twitter.com/gN36mKYU9y