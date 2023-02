Mohamed Salah ügynöke reagált a játékos távozásával kapcsolatos pletykákra.



A Football Insider korábban arról számolt be, hogy Mohamed Salah a szezon végén távozhat a Liverpooltól és Paris Saint-Germainhez szerződhet, amennyiben az angol klub a következő szezonban nem szerepel a Bajnokok Ligájában. A 30 éves játékos ügynöke, Ramy Abbas nemrég válaszolt ezekre a feltételezésekre.



„Szamárság. Soha nem esett szó erről, még csak nem is gondoltak rá. Nem is gondoltunk arra, hogy ne kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligájába” – írta a Twitteren.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh