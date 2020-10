Mohamed Salah a Liverpool FC történetének 17. játékosa lett, aki elérte a 100 gólos álomhatárt a klub színeiben.



Az egyiptomi válogatott játékos az Everton elleni találkozón is betalált, így ő is feliratkozott a rekorderek listájára. Salah 12 éves csendet tört meg, hisz a vörösök játékosai közül legutóbb Stevan Gerrard érte el a 100 gólos határt, még 2008-ban.



A 28 éves játékos ráadásul viszonylag kevés mérkőzés alatt elérte a mágikus számot. Nála csak Roger Huntnak és Jack Parkinsonnak sikerült kevesebb mérkőzéssel ennyi gólt szerezni. Előbbi 144, míg utóbbi 153 találkozón érte el a „századosi címet”.

Salah 100 találatából 79-et a Premier League-ben szerzett, ezzel mindkét eddigi évadjában ő lett a vörösök legeredményesebb játékosa.



Az egyiptomi labdarúgó a nemzetközi színtéren is jól áll. A Bajnokok Ligájában eddig 20 gól fűződik a nevéhez. A Liverpool játékosai közül ennél csak Gerrard és Michael Owen szerzett többet a sorozatban.



Ahogy az várható, Salah hazai pályán jóval eredményesebb tudott lenni eddig. 100 góljából 67-et szerzett az Anfielden, de azért az idegenbeli mérkőzéseken sincs oka a panaszra.



Ha a góljait nézzük, egyik kedvenc helyszíne a Vitality Stadium lehet, hiszen a Bournemouth otthonában eddig ötször talált be, az előző szezonban pedig egy mesterhármast is szerzett itt.



