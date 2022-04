A Liverpool állítólag egyre közelebb áll a Mohamed Salah-val való hosszabbításhoz. Most a Vörösök edzője, Jürgen Klopp kommentálta a helyzetet.



A Daily Mirror nemrég arról számolt be, hogy Mohamed Salah és a Liverpool álláspontja közeledik egymáshoz, és hamarosan megkötik az új megállapodást.



Salah jelenlegi szerződése 2023-ig szól. A Sky Sports pedig szintén azt állítja, hogy nemsokára pont kerülhet az ügy végére.



A Liverpool edzője, Jürgen Klopp most beszélt a kialakult helyzetről. Bár Klopp sem cáfolni sem megerősíteni nem akarta az információkat, nyilatkozata bizakodásra adhat okot a Vörösök szurkolóinak.



„Örülök, mert nincs újdonság és ez jó" – mondta a német a Sky Sports szerint.



„A felek beszélnek egymással, és nekem ez már elég” – tette hozzá.



Az egyiptomi világsztár ebben a szezonban a Liverpool színeiben 37 mérkőzésen 28 gólt és tíz gólpasszt jegyzett.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images