Az éllovas Liverpool 2-0-ra nyert a sereghajtó, vendég Watford ellen az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának szombat kora délutáni nyitómérkőzésén.

A házigazdák mindkét gólját az egyiptomi Mohamed Salah szerezte.

Salah a 89. percben alig egy perccel a mérkőzés rendes játékidejének vége előtt nagyszerű rúgást mutatott be. Sadio Mané passzolta a labdát Divock Originek, amikor a Vörösök Bajnokok Ligája-hőse, sarokkal ösztönösen hátrahúzta azt, és védhetetlenül berúgta a kapu bal alsó sarkába.

A szezon egyébként lassan indult be Salah számára, most már azonban úgy tűnik, idén is fantasztikus szezont produkál.



A Bajnokok Ligája-címvédő Vörösök, akik sorozatban 34. veretlenül megvívott bajnokijukon vannak túl, a meccs után útra kelnek, szerdától a katari klubvilágbajnokságon szerepelnek.



A Watford - amely nem játszott alárendelt szerepet a mérkőzésen, voltak helyzetei, még kapufát is lőtt - 17 kör után mindössze kilenc ponttal utolsó.

Premier League, 17. forduló:

Liverpool-Watford 2-0 (1-0)

Burnley-Newcastle United 16.00

Chelsea-Bournemouth 16.00

Leicester City-Norwich City 16.00

Sheffield United-Aston Villa 16.00

Southampton-West Ham United 18.30

vasárnap:

Manchester United-Everton 15.00

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 15.00

Arsenal-Manchester City 17.30

hétfő:

Crystal Palace-Brighton 20.45

Borítókép: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images