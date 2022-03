Mohamed Salah ügye zsákutcába jutott a Liverpool FC-vel. A hírek szerint a nyáron elhagyja a klubot, ha nem teljesítik a követeléseit. A dolgok jelenlegi állása szerint az egyiptomi sztárnak elege van abból, ahogy folyamatosan alulértékelték.

Az elmúlt öt évben Salah az egyik legeredményesebb labdarúgó volt, de valahogy mégsem értékelik. Bármelyik európai klub ölne egy olyan játékosért, mint Mo, de a Liverpool egyszerűen nincs felkészülve egy olyan szupersztár fizetésre, mint más óriási klubok. Salah és ügynöke számára hirtelen a legfontosabb elvárás az lett, hogy olyan fizetést kapjanak, mint Cristiano Ronaldo vagy Kevin De Bruyne. Valószínűleg nem érti, hogy Európa egyik legnagyobb múltú klubjában játszik.

Csak nézzük meg a Paris Saint-Germaint, akiknek nincs olyan történelmük, mint más kluboknak, és azt hitték, hogy őrült összegekkel a nagyok közé kerülhetnek. Vagy a Chelsea, amely csak két UEFA Bajnokok Ligája-címet nyert, mióta Roman Abramovics majdnem 20 éve átvette a klub irányítását. De úgy tűnik, Mo nem érti az általa képviselt klub mindezen szempontjait. Jogában áll több pénzt kérni, de a Liverpool nem lesz az a hely, ahol ezt megkapja, mivel Fabrizio Romano átigazolási szakértő szerint túl sokat követel. Az olasz újságíró szerint Salah ügynöke azt kéri, hogy Mo legyen egy szinte De Bruyne és Cristiano Ronaldo fizetésével. Ezzel a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa lehetne. De a Liverpool nem fogja elfogadni ezeket a követeléseket, egyszerűen nem engedheti meg magának.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand #LFC



Mo’s priority is to stay - but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.



More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV