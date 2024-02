Julian Nagelsmann valószínűleg a 2024-es Eb után távozik a német válogatottól. Christian Falk nem zárja ki, hogy a fiatal edző ezután a Premier League-be költözik.

Julian Nagelsmann 2023 szeptemberében tér vissza a munkába, miután a Bayern Münchennél hónapokkal korábban felmentették a munkavégzés alól. Az edző Hansi Flick utódja lett a német válogatottnál. Eddig mindössze négy mérkőzésen irányította a csapatot.



A fiatal edző munkáját azonban máris kritika éri, ami összefügg a csapat eredményeivel. A „Nationalelf” csak az USA-t verte meg, Mexikóval döntetlent játszott, míg a törököktől és az osztrákoktól egyaránt kikapott.



Nagelsmann szerződése az Eb végéig szól. Ha nem hosszabbítják meg, és erre egyelőre semmi jel nem utal, akkor az edző szabad kezet kap az új munkaadó keresésében.

A németnek nem kell panaszkodnia az érdektelenségre, ezt bizonyítják Christian Falk legutóbbi beszámolói is. A neves újságíró szerint a 36 éves szakember a fő jelölt a Newcastle United kispadjára. A Szarkák lassan keresik Eddie Howe utódját.

Az angol helyzete bizonytalan az idei szezonban elért gyenge eredményei miatt. A csapat már a csoportkörben kiesett a Bajnokok Ligájából, a Premier League-ben pedig csak a 10. helyen áll. Az ötödik helyen álló Tottenhamhez képest 10 pont a hátránya.

Exclusive: @NUFC is interested in Julian Nagelsmann (36) for summer

The German Nationalcoach has not decided yet if he want to Return to a Club or sign a new contract

Nagelsmann is in the same agency like Newcastle‘s Fabian Schär

