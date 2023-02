A hiteles szakportál információi szerint az argentin támadó szóbeli megállapodást kötött a Manchester Uniteddel, ezzel pedig lezárul az egyik leginkább keresett játékos ügye.



A 18 éves játékos szerződése nyáron lejárt volna a Manchester Uniteddel, a játékos pedig sokáig úgy tűnt, nem hosszabbítja meg azt.

A megállapodás tehát megszületett, még pár részletet kell egyeztetni a feleknek az ESPN szerint. Garnacho ezzel jelentős fizetésemelést is kap majd.

A támadóért olyan klubok voltak versenyben, mint a Barcelona vagy a Real Madrid.

Alejandro Garnacho has agreed a new United contract, per @espn.



5-year deal until 2028, salary to progressively climb as his role under Erik ten Hag increases.



Current deal was up in 2024. Huge boost to end speculation of a Madrid return. #mufchttps://t.co/GimIaMk70q