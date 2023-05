Noha hivatalosan a Bayern München játékosa, jelenleg a Manchester Unitednél szerepel kölcsönben a szezon végéig Marcel Sabitzer, aki a jelek szerint élvezi a jelenlegi helyzetét. Mi több, legutóbbi nyilatkozatában odáig ment, hogy kijelentette: az angol klubnál minden nagyobb, mint a németeknél.

„Már így is sok tapasztalatot szereztem karrierem során, a Bayern Münchennél is. Minden nagyobb itt Manchesterben” – kezdte a Sky Germanynek.

„Több ember gondoskodik rólad. A szurkolók megőrülnek a Manchester Unitedért. Érezhető az Old Traffordon is mennyire izgatottak a klubbal kapcsolatban. Az otthonunk egy erőd. Idén nem kaptunk ki pályaválasztóként és itt érhető tetten a kapcsolat szurkolók és futballisták között. Szóval minden, amit mondhatok, hogy jól érzem magam itt és nagyon büszke vagyok arra, hogy a része lehetek ennek.”

