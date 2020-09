Ryan Giggs reagált Roy Keane állítására, miszerint ma 2 milliárd fontot érne a piacon.

Keane-t megkérdezték arról, hogy szerinte mennyit érnének manapság olyan legendás játékosok, mint például Ruud van Nistelrooy, David Beckham vagy épp Ryan Giggs.



A Manchester United egykori csapatkapitánya nem sokat habozott, és egy borsos összeget mondott be, amikor a Premier League történetének egyik legjobb játékosaként számon tartott walesi középpályást kellett beráznia. A Sky Sports szakkommentátoraként tevékenykedő Keane 2 milliárd fontra taksálta korábbi csapattársát. Keane természetesen magát is beárazta, szerényen csupán 3,75 millió fontra.

Roy Keane's thoughts on what players would be worth in today's transfer market:Beckham? £1bn.Giggs? £2bn.Roy Keane? "£3.75m I think" pic.twitter.com/6dkWJZfiQz