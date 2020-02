Gólt szerzett 500. bajnoki mérkőzésen Wayne Rooney, a Derby County színeiben. A korábban Evertonban, Manchester Unitedben és a D.C. Unitedben is megforduló 34 éves csatár egy panenkás tizenegyessel ünnepelt a Fulham elleni bajnokin.

Wayne Rooney scored a panenka for Derby County F.C. against Fulham. 21/02/2020 "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance i...