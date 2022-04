Wayne Ronney úgy véli, a Manchester United hibát követett el tavaly nyáron, amikor szerződtette Cristiano Ronaldót.



Az egykori játékos szerint a klubnak inkább fiatal és „éhes” játékosokra kellett volna beruháznia. Rooney ezt annak ellenére véli így, hogy Ronaldo a legutóbbi három meccsén három gólt szerzett és ő a klub gólkirálya. Ole Gunnar Solskjaer tavaly nyáron hívta vissza Ronaldót az Álmok Színházába, a portugál szupersztár pedig szeptemberben, októberben és márciusban is elnyerte a hónap játékosa címet.



És bár lehet, hogy Ronaldo nem ugyanaz a játékos, mint egykor volt, még most is rendkívül gólérzékeny. Ennek ellenére Rooney úgy gondolja, nem volt jó ötlet újra szerződtetni őt.



Az egykori játékos a Sky Sportsnak nyilatkozott és arra a kérdésre, hogy szerinte helyes döntést hozott-e a Manchester United mikor újra szerződtette a szupersztárt, azt felelte: azonnal nemet kell mondanom.

„Lőtt gólokat, fontos találatokat szerzett a Bajnokok Ligájában a szezon elején, mesterhármast lőtt a Tottenham ellen, de úgy gondolom, ha a klub jövőjét nézi, mennie kell. Fiatalabb, éhes játékosok kellenek, hogy a lehető legjobbat tegyék, és felemeljék a Manchester Unitedet a következő két-három évben” – modta.



Nem ez az első eset, hogy valaki bírálja a Manchester Unitedet Ronaldo visszatérése miatt. Korábban Jamie Carragher a Telegraphban írt arról, hogy a klub részéről ez nem volt okos befektetés.



„Cristiano Ronaldo hozzájárulása felbecsülhetetlen a Manchester United Brighton elleni Premier League-győzelméhez egy újabb emlékeztető volt páratlan góléhségére. De ez nem változtat a valóságon: a United hibázott, amikor tavaly nyáron újra szerződtette Ronaldót. Ez még nagyobb lesz, ami megtartja őt a következő szezonban. Tekintve egy olyan szupersztár, mint Ronaldo szerződtetésének költségeit, ez nem egy okos befektetés” – fejtette ki Caraggher.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images