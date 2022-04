Piers Morgan szerint az Arsenalnak szerződtetnie kellene Cristiano Ronaldót a Manchester Unitedtől, ráadásul ezt teljesen komolyan gondolja.

A portugál szupersztár mesterhármast szerzett a hétvégi Norwich elleni, 3-2-re megnyert bajnokin.

Ronaldo ezzel 21 gólt ért el az idei szezonban az idei szezonban.

A jövőjét firtató találgatások azonban felerősödtek. Piers Morgan szerint szerződtetnie kellene az Arsenalnak.

Arsenal should sign Ronaldo this summer.

I’m deadly serious.

That would solve our striker problem and help me move on from Aubameyang.

I’ve already sorted @Cristiano a shirt. pic.twitter.com/noJsPMygN5